Overblik: Loyal To Familias synderegister

Rigsadvokaten vil forsøge at føre sag for at få opløst banden Loyal To Familia ved dom. Det oplyser Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Dermed skal Rigsadvokaten bevise to ting: At Loyal To Familia er en forening i grundlovens forstand. Og at foreningen har et ulovligt formål.

I august sidste år bad justitsministeren Rigsadvokaten sammen med Rigspolitiet om at undersøge grundlaget for at føre en sådan sag mod Loyal To Familia.

Historisk sag skal for retten: Loyal to Familia kan blive forbudt

Torsdag oplyser Rigsadvokaten, at man nu er klar til at rejse sagen. Rigsadvokaten henviser i sin pressemeddelelse til følgende grundlag for sagen mod Loyal To Familia:

Der er afsagt ni domme mod i alt 15 medlemmer af Loyal To Familia for overtrædelser af den såkaldte bandeparagraf 81a.

De ni domme har udløst 127 års fængsel sammenlagt for "alvorlig personfarlig kriminalitet" i forbindelse med banderivaliseringer.

Derudover er der afsagt 11 domme, der vedrører 59 medlemmer af Loyal To Familia for andre lovovertrædelser, som Rigsadvokaten anser som værende relateret til Loyal To Familia.

Rigsadvokaten begrunder sammenhængen med Loyal To Familia med, at kriminaliteten blev begået under "anvendelse af LTF's symboler" eller i Loyal To Familias interesse.

Nogle af dommene er stadig under ankebehandling.

Herudover er 30 medlemmer på nuværende tidspunkt tiltalt for blandt andet drab og drabsforsøg i seks verserende sager.

I alt bygger Rigsadvokaten sin sag på oplysninger fra sager tilbage fra 2013. I alt er der tale om 10.000 siders materiale.

Det er ikke besluttet, om der er grundlag for at lave et foreløbigt forbud mod Loyal To Familia, inden sagen er afgjort. Det skal Københavns Politi tage stilling til. En afgørelse ventes til august.

Fakta: Hvem er Loyal To Familia?

Kilde: Rigsadvokaten.