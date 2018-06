14 personer anholdt og sigtet efter »succesfuld« politiaktion

En omfattende og »succesfuld« politiaktion udført af flere sjællandske politikredse har torsdag ført til et »tilfredsstillende« resultat, oplyser politiet torsdag aften.

Dagen har budt på ransagninger af i alt 27 adresser, hvor der er fundet narkotika, våben og ammunition. I alt er 14 personer blevet anholdt sigtet for drabsforsøg, overtrædelser af våbenloven under særligt skærpende omstændigheder og for salg af euforiserende stoffer.

De har alle i mere eller mindre grad forbindelser til rocker- og bandegrupperingerne Bandidos, Asgardians 89, Brothas eller Gremium.

Stor politiaktion: 12 personer anholdt i flere sager om drabsforsøg

Politiet regner med at skulle bruge adskillige timer endnu på at gennemgå fundene og afhøre af de anholdte. Fredag bliver en række af dem fremstillet ved retten, hvilket ventes at ske for lukkede døre.

Aktionen er sket i forbindelse med seks sager om drabsforsøg begået forskellige steder i Sydsjællands- og Lolland Falsters politikreds inden for de seneste otte måneder.

Der ligger et stykke robust efterforskningsarbejde bag dagens aktion, siger politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

»Det er vigtigt, at vi nu har fået sigtet personer i de rocker- og banderelaterede drabsforsøg, der har været det seneste år her i politikredsen. Det er jo selvsagt meget utryghedsskabende for borgerne ikke blot at være udsat for, at der fx skydes på gaden, men også at vide, at der går gerningsmænd rundt på fri fod. Dagens store antal sigtelser vidner om en nødvendig strategisk prioritering i kampen mod rockerne og banderne,« siger han og tilføjer:

»Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har i ni af de seneste skyderier og drabsforsøg i rocker- og bandemiljøet foretaget anholdelser. Ud fra dette tal tegner der sig et klart billede af, at gerningsmændene ofte ikke har held til at slippe af sted med disse afstumpede gerninger.«

Nedenfor kan du se en liste over de seks konkrete sager: