Historisk sag skal for retten: Loyal to Familia kan blive forbudt

Efter at have indsamlet mere end 10.000 siders sagsmateriale er statens advokat nu klar til at rejse en sag, der kan føre til, at banden Loyal to Familia (LTF) bliver opløst. Sker det, vil det være første gang siden Anden Verdenskrig, at en forening bliver forbudt i Danmark.

Det meddelte justitsminister Søren Pape Poulsen (K) torsdag aften.

»Vi presser bandemedlemmerne, og de har det rigtig svært, men nu skal de have det sidste nøk,« sagde han til Jyllands-Posten.

Gruppen Loyal to Familia var ifølge Rigspolitiet en central aktør i den bandekonflikt, der sidste år kostede tre personer livet, mens flere tilfældige mennesker blev ramt af skud. I alt blev der registreret op mod 40 banderelaterede skyderier i Danmark fra juni til november 2017.

Siden er der blevet afsagt en stribe domme mod medlemmer af LTF. Ifølge Anklagemyndigheden er 15 medlemmer af grupperingen idømt tilsammen 127 års fængsel under den såkaldte bandeparagraf. Flere sager er blevet anket.

Det er i realiteten en flok venner, der kender hinanden. Michael Juul Eriksen, forsvarsadvokat, der repræsenterer LTF ved den kommende retssag

Ifølge rigsadvokat Jan Reckendorff er netop disse domme afgørende for, at der er grundlag for at forbyde LTF.

»Domstolen har direkte lagt til grund, at de overtrædelser, der er tale om, har baggrund i en konflikt mellem bandegrupperinger. Det har stor betydning for, om en kriminalitet kan henregnes en bestemt forening eller ej,« siger han.

Det er en grundlovssikret ret i Danmark, at borgere kan forsamle sig. Undtagelsen er grupper, der virker ved vold. Udover at skulle bevise at selve gruppen LTF har et ulovligt formål, skal anklagemyndigheden i en kommende sag også bevise, at gruppen kan defineres som en forening i grundlovens forstand.

Forbud må vente

Hvis sagen holder, vil det blive forbudt for borgere at vise tilhørsforhold til LTF. Et brud på et forbud vil som udgangspunkt give fængsel i 40 dage. Det vil også være forbudt at bære det karakteristiske LTF-logo af en maskeret skikkelse med to pistoler. Alene det kan give syv dages fængsel.

Politiinspektør Michael Kjeldgaard fra Nationalt Efterforskningscenter (NEC) forklarer, at politiet blandt andet har et register over nuværende og tidligere LTF'ere. Det skal bruges til at holde øje med gruppens medlemmer, hvis den forbydes.

»Hvis de personer går i en gruppe og på nogen måde har en fremtoning som LTF, kan vi slå ned på dem. Det behøver ikke være åbenlyst, men hvis tidligere LTF-medlemmer har en adfærd, der skaber utryghed, vil vi skride ind.« siger han.

Bliver det ikke svært at vurdere, hvornår disse personer agerer som LTF, og hvornår de er sammen i andre sammenhænge?

»Jo. Det er klart, at det ikke bliver lige så tydeligt som i dag, når vi møder dem. Men det må politiet arbejde sig omkring. Det handler om at skabe tryghed, så de her personer ikke med deres tilstedeværelse skaber utryghed.«

Indtil der falder en dom, kan anklagemyndigheden søge LTF foreløbigt opløst. Det vil tage op til en måned, og derfor vil LTF tidligst kunne være administrativt forbudt til august.

Bandeforbud Sidst, en forening blev forbudt, var i 1941, da den danske regering efter pres fra den tyske besættelsesmagt forbød Danmarks Kommunistiske Parti.

Før det blev gruppen Nekkab opløst i 1924 efter anklager om at have været »bindeled mellem mænd med homoseksuelle tilbøjeligheder«, og i 1874 blev Den Internationale Arbejderforening forbudt. Rigsadvokaten og Rigspolitiet overvejede at rejse forbudssager mod rockergrupper og bander under rockerkrigen i 1990'erne og igen i 2010. Begge gange blev idéen opgivet.

Giver stadig mening

Det er et år siden, at bandekonflikten tog sin begyndelse. Siden har de rivaliserende bander erklæret fred i november, og Rigspolitiet oplyser, at man det seneste par måneder ikke har haft LTF registreret som part i en aktiv bandekonflikt.

Alligevel giver et forbud stadig mening, fastholder Søren Pape Poulsen.

»For et år siden stod alle og sagde: Hvorfor er den her gruppe ikke forbudt? Hvad er det, der foregår? Nu agerer vi på det. Nu er sagen klar, og derfor rejser vi den. Det handler om at forberede så god en sag, at man tror på, at den kan vindes. Så jeg synes bestemt, at det er relevant.«

Ministeren tilføjer, at han ser sagen mod LTF som en »prøvesag«. Forbud mod andre bander kan følge, hvis sagen vindes, siger han.

Professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard vurderer, at sagen har gode chancer ved domstolen.

Han hæfter sig ved, at både politi, anklagemyndighed og domstole flittigt bruger de nye lovgivningsinitiativer, der er taget for at bekæmpe rocker- og bandekriminalitet. For eksempel et nyt opholdsforbud, skærpet straf for banderelateret kriminalitet og opdeling af bandemedlemmer i fængslerne.

»Det må jo betyde, at det godt kan lade sig gøre at føre fornødent bevis for, at de pågældende er indblandet i banderelateret kriminalitet. I lyset heraf må det også være muligt for anklagemyndigheden at føre bevis for, at det er banden som sådan, der begår vold og andre ulovligheder. I den forbindelse må det være af underordnet betydning, at skyderierne aktuelt er indstillet.«

Forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen, der repræsenterer LTF ved den kommende retssag, er uenig. Han mener ikke, at LTF er en forening i grundlovens forstand, og han afviser, at grupperingen virker ved vold.

»Det foreningsbegreb, som man opererer med i grundloven, er slet ikke møntet på sådanne gadegrupperinger. Det er i realiteten en flok venner, der kender hinanden. Om de så har noget fælles fodslag internt, har traditionelt set ikke været nok til, at man vurderer, at det udgør en forening,« siger han.

Om striben af domme for banderelateret kriminalitet mod LTF-medlemmer siger han

»Det er enkeltmedlemmer, der er dømt for at have gjort noget som led i en konflikt.«