22-årig kørte kvinde ihjel med 115 kilometer i timen

En 22-årig mand fra Skive er ved Retten i Viborg blevet idømt tre års fængsel for blandt andet at have kørt en 68-årig kvinde ihjel i Silkeborg.

Med i straffen er 334 dage, som han manglede at afsone fra en tidligere dom.

Det oplyser TV Midtvest.

Ulykken skete om aftenen 19. januar på Viborgvej i Silkeborg. Her ville kvinden krydse kørebanen, da hun blev ramt af en grøn Peugeot, der ifølge TV Midtvest kom kørende med mindst 115 kilometer i timen.

Efter ulykken stak føreren af bilen af, men politiet fandt efterfølgende bilen forladt på H.C. Andersens Vej i bydelen Balle i Silkeborg. Nogle dage efter ulykken meldte Ahmed Ali Ahmed sig selv til politiet.

Onsdag blev han så i Retten i Viborg idømt tre års fængsel for blandt andet dødsulykken, flere tilfælde af hensynsløs kørsel, overtrædelse af knivloven og for at have kastet flasker og glas mod gæster på en bar i Viborg.

Han valgte at tænke over, om han vil anke dommen til landsretten.