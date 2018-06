20-årig fundet skyldig i at kaste brandbomber mod rockerklubhus

En 20-årig mand, der har tilknytning til rockergruppen Satudarah, blev onsdag fundet skyldig i at have kastet to brandbomber mod et klubhus tilhørende Bandidos i Randers.

Hændelsen fandt sted om aftenen den 8. november i fjor, hvor de to molotovcocktails forårsagede en brand i klubhuset. Flammerne blev dog hurtigt slukket.

Det er lykkedes politiet at matche dna fundet på objekterne med den 20-årige. I retten fastslog man således, at han i ledtog med en ukendt medgerningsmand havde kastet brandbomberne.

Politiet har lukket fire rockerklubhuse

Den 20-årige skal nu mentalundersøges, før man kan afgøre straffen.

Episoden fandt sted i forbindelse med en konflikt mellem Satudarah og Bandidos.

Efter angrebet mod klubhuset valgte politiet at lukke huset og tre andre tilholdsteder for Bandidos og Satudarah i Jylland og på Sjælland.

Alle klubhuse blev senere genåbnet, som politiet vurderede, at konflikten var kølnet af.