Gasudslip får Ribe til at lugte

En lugt af gas generer i øjeblikket borgerne i Ribe, og det har fået mange til at kontakte myndighederne.

Lugtgenerne skyldes et udslip af biogas hos Ribe Biogas på Koldingvej, fortæller Syd- og Sønderjyllands Politi torsdag.

Biogassen kan lugtes i op til en kilometer fra stedet, men ifølge politiet er gassen ufarlig.

Til gengæld skal borgerne formentlig vænne sig til lugten, for over de næste to uger vil der ske flere kontrollerede udslip af gassen.

Afhængigt af vejret og vindretningen kan det komme til at give flere gener. Man skal heller ikke blive forskrækket, hvis man ser en op til fire meter høj flamme i byen.

Foruden udslippene foregår der nemlig afbrænding af overskydende gas via en fakkel, som altså kan resultere i sådan et syn.

Ifølge politiet har Ribe Biogas sørget for at have døgnvagt på anlægget, mens det står på.