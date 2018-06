Moffe føler sig fældet af forkert paragraf

Østre Landsret skærper onsdag den betingede del af straffen til Claus "Moffe" Nielsen for salg af cannabisolie, men lader den ubetingede del af fængselsstraffen forblive på seks måneder.

Det betyder, at der er mulighed for, at straffen kan afsones med fodlænke frem for i en fængselscelle. Til gengæld bliver Claus "Moffe" Nielsen til sin egen store ærgrelse dømt for overtrædelse af straffelovens paragraf 191, der også kaldes den hårde narkoparagraf.

- På en eller anden måde er jeg jo lettet, for nu er det overstået. Men jeg er stadig ked af, at det er efter paragraf 191, siger han efter dommen.

Den olie, som Claus "Moffe" Nielsen blev dømt for at have solgt, blev brugt som ingrediens i chokoladeknapper med det formål at virke som medicin til syge og smerteplagede mennesker.

- Jeg har lavet medicin til syge mennesker, så jeg mener, at det er Lægemiddelstyrelsens lovgivning, jeg har overtrådt, siger han.

- Som jeg sagde til anklageren i pausen: Så giv mig en bøde på en milliard kroner og ti år i fængsel. Det vil jeg hellere, end at jeg skal straffes efter paragraf 191.

Østre Landsret endte med at skærpe den del af straffen, der var betinget af ny kriminalitet. Den ubetingede del af fængselsstraffen forblev på seks måneder.

- De seks måneder betyder, at jeg kan have fodlænke på. Havde det været seks måneder og en dag, så skulle jeg have været i fængsel. Så det er, hvad det betyder, siger Claus "Moffe" Nielsen.

En tydeligt rørt Claus "Moffe" Nielsen gav samtidig udtryk for, at sagen har lagt et tungt pres på hans familie - herunder hans datter.

Moffe fik hårdere straf i landsret: Idømt to års fængsel

- Jeg kan slet ikke sætte mig ind i, hvordan en pige på 11 år har det. Men jeg er glad for at det er overstået for hendes vedkommende også, siger han.

Og umiddelbart ser det ud til, at der dermed er sat endeligt punktum i sagen.

Selv om det ikke bliver anklager Kristian Kirk, der skal beslutte, hvorvidt man fra anklagemyndighedens side vil søge at få sagen prøvet ved Højesteret, vurderer han ikke, at der er grund til det.

Kirk har derudover ikke lyst til at gå ind i, om han synes, straffen er passende.

- En dom fra landsretten er ikke noget diskussionsoplæg, siger han og udtrykker tilfredshed med, at dommen "på alle væsentlige punkter" følger anklagers udlægning.