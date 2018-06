Dansker sigtet for knivdrab på ekskone i Marokko

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Statens sensornetværk skal forhindre cyberangreb, og der er fuld fart på sikringen af forsvarets systemer. Til gengæld kniber det med at få private virksomheder til at tilslutte sig, og det er der flere gode grunde til, siger kritikere.

Eksperter tvivler på, om det vil være en god idé for samfundet at lade private pensionskasser betale for en bro over Kattegat. En eller flere pensionskasser vil ifølge Kattegatkomitéen snart være klar med milliarder til en bro.