23-årig forsøgte at køre betjente ned

En ung mand stiftede tirsdag bekendtskab med ordensmagten ad to omgange, mens han var ude at køre en aftentur.

Første gang blev han sigtet for at køre bil, mens han var frakendt kørekortet. Det afholdt ham dog ikke fra at fortsætte sin køretur.

En times tid senere vakte han nemlig atter opsigt, da han kørende ved Ugerløse i Nordvestsjælland.

Her var han imidlertid ikke indstillet på at holde ind til siden trods betjentenes gestikuleren dertil.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi valgte bilisten, en 23-årig mand fra Ugerløse, i stedet at køre direkte mod betjentene, der måtte springe til siden for ikke at blive ramt.

Herefter kørte manden videre, men det lykkedes patruljen at finde frem til ham kort tid efter.

Han blev anholdt kl. 22.38 og sigtet for overtrædelse af straffelovens § 252 for at have udsat betjentene for fare.

Efterfølgende er den 23-åriges bil blevet beslaglagt. Anklagemyndigheden skal onsdag vurdere, om han skal fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.