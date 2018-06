51-årig ventes at tilstå svindel for knap 130 millioner

Når en 51-årig mand på tirsdag i næste uge tager plads på anklagebænken i Københavns Byret, ventes han at tilstå sin andel i en omfattende sag om svindel, som politiet har døbt "Operation Greed".

Sammen med 17 andre er han sigtet i sagen, der drejer sig om svindel med blandt andet moms, skat og arbejdsmarkedsbidrag for omkring en halv milliard kroner.

Ifølge den såkaldte retsmødebegæring, som Ritzau er i besiddelse af, ventes manden at tilstå medvirken til svindel for 127,8 millioner kroner. En retsmødebegæring erstatter et anklageskrift, når den sigtede ventes at tilstå.

Den 51-årige er sigtet for at have medvirket til svindlen ved at skaffe blandt andet cpr-numre og nem id-oplysninger på i alt fem personer.

De er så uden deres vidende blevet indsat som direktører i i alt syv selskaber, som reelt blev ledet af den hovedmistænkte i sagen.

Efter længere tids efterforskning slog politiet til 10. oktober sidste år. Flere end 40 adresser blev ransaget i og omkring København, i Østjylland og på Lolland. Desuden deltog tysk politi i aktionen.

Ved aktionen blev der beslaglagt store værdier, herunder mindst 32 ejendomme.

Dagen efter blev 11 mænd varetægtsfængslet og har været det siden. Både grundlovsforhøret og de efterfølgende retsmøder er foregået for lukkede døre, og det har mødt protester fra både forsvarere og medier.

I sidste uge erkendte en 24-årig mand, at han har været involveret i momsfusk for cirka 90 millioner kroner i selskaber, som medgerningsmænd stod i spidsen for.

Hans dom blev dog udskudt. Men da også dette retsmøde foregik for lukkede døre, er det uvist hvorfor.

I forbindelse med sagen mod den 51-årige beder anklagemyndigheden retten om at udelukke de øvrige sigtede fra at overvære retsmødet.

Den 51-årige frygter nemlig repressalier fra de andre, fordi han har udtalt sig. Anklagemyndigheden mener derfor ikke, at han vil være i stand til at give en sandfærdig forklaring, hvis de er til stede i retslokalet.

Selv om der endnu ikke er rejst tiltale i sagen, er den allerede blevet berammet. Hele 70 dage er afsat, og den ventes at blive indledt 3. december.