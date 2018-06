Bandemedlemmer udvist fra Danmark efter omfattende narkohandel

To danske og to srilankanske statsborgere med relation til bandemiljøet i Herning er tirsdag blevet idømt fængselsstraffe for »omfattende narkohandel« med hash og kokain.

Det oplyser Særlig Efterforskning Vest, der sorterer under Østjyllands Politi. I retten slog man fast, at de fire mænd havde været med til at sælge i omegnen af 33 kg hash fra hashklubber i Herning i løbet af 2017.

De blev desuden dømt for hver især at have solgt narko til forskellige personer - ligeledes med base i Herning. Den ene srilankanske statsborger, en 33-årig mand, blev f.eks. fundet skyldig i at have været med til at smugle flere hundrede gram kokain fra Holland til Danmark, hvor det blev videresolgt.

De fire mænd blev anholdt i fjor sammen i en koordineret politiaktion i Herning og Vejle. I alt otte blev anholdt.

»Dommene er resultatet af en lang og intensiv efterforskning, hvor det lykkedes politiet at anholde en række centrale figurer i et netværk, der står bag omfattende narkohandel. Retten gav anklagemyndigheden medhold i påstanden om, at to bandemedlemmer skulle udvises af Danmark trods deres tilknytning til landet. Der er tale om meget alvorlig og organiseret kriminalitet, så det er en naturlig konsekvens, at det fører til en udvisning,« siger anklager Mette Fladkjær i en pressemeddelelse.

De to srilankanske mænd har fået hhv. fire et halvt års fængsel og et år og tre måneder bag tremmer. Den 33-årige er blevet udvist for bestandigt, mens den 50-årige mand skal vente 12 år med at vente ind i Danmark igen, når han har afsonet sin dom.

De to danske statsborgere på 25 og 30 år, skal hver afsone hhv. to år og tre måneder og et år og ni måneder.