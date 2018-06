Overblik: De seneste 10 års efterladte eller dræbte børn

I oktober blev en lille dreng fundet død i Glostrup. Han var gravet ned og svøbt i en rød hættetrøje.

Siden fundet har politiet forsøgt at finde moren. Mandag er en rumænsk kvinde blev udleveret fra Rumænien, hvor hun blev anholdt. Hun har været internationalt efterlyst siden maj.

Hun er sigtet efter en særlig paragraf, som bruges, når mødre slår deres børn ihjel under eller kort efter fødslen.

Cirka en gang om året findes et spædbarn efterladt, men det er sjældent, at de bliver slået ihjel.

Her er et overblik over tidligere sager med efterladte eller dræbte spædbørn.