Anklager: Koranlærer spillede nøglerolle i islamistnetværk

En 24-årig dansksomalisk mand fra Aarhus spillede en afgørende rolle i et islamistisk netværk, hvor flere endte med at dø på slagmarken som krigere for Islamisk Stat (IS).

Det siger anklager Dorthe Lysgaard, Østjyllands Politi, da retten mandag er nået til det næstsidste retsmøde i den langstrakte sag.

Den tiltalte – en lille tætbygget mand med sort, krøllet hår – anklages for at være taget til Somalia for at tilslutte sig den ekstremistiske gruppe al-Shabaab.

Her skal han ifølge anklagen have ladet sig træne til at begå terrorhandlinger.

Dansksomalieren spillede efter anklagemyndighedens opfattelse en afgørende rolle i, at tre andre personer i et islamistisk netværk drog i hellig krig. Ikke i Somalia, men i Syrien.

Netværket havde sin base i Manchester, hvor den tiltalte boede og studerede mellemøststudier på universitetet.

Tre fra netværket drog til Syrien og Irak, hvor de døde på slagmarken som IS-krigere.

To andre, heriblandt tiltaltes fætter, sidder fængslet i terrorrelaterede sager i England.

Et sjette medlem, Joel Nur, blev 23. marts ved Retten i Esbjerg idømt fire års fængsel for at have virket som imam i IS-kontrollerede områder.

To af den tiltaltes søstre rejste som 16-årige til Syrien, hvor de endte med at blive gift med IS-krigere.

- Tiltalte påvirkede flere til at rejse, herunder sine egne søstre, og han havde en afgørende rolle i forhold til radikaliseringsprocessen i netværket, siger anklager Dorthe Lysgaard.

Hun beskriver tiltalte som et "stort oratorisk talent", som nyder stor respekt for sine evner til at recitere koranen. Et talent han blandt andet gjorde brug af som koranlærer.

- Han har en god stemme, han har vundet konkurrencer og har et stort publikum. For en gruppe som al-Shabaab er det mindst lige så vigtigt som en selvmordsbomber eller en, der underviser i våbenbrug, siger hun.

Den tiltalte afviser alle anklager. Han siger, at han ganske rigtigt var i Somalia for at besøge noget familie.

Undervejs blev han ifølge sin egen forklaring taget til fange og udsat for tortur. Han hævder, at han blev lænket og slået under fødderne.

En lægelig undersøgelse har påvist ar omkring hænderne, men der er ikke fundet ar under fødderne.

Hans forsvarsadvokat, Michael Juul Eriksen, argumenterer for frifindelse.

- Der er ingen afgørende beviser, andet end at han har været i Somalia og så anklagerens fortolkninger af nogle ord og samtaler, og det er altså ikke nok, siger han.

Retten afgør skyldsspørgsmålet på fredag.