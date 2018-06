Trods tip: Politiet har »intet at gå efter lige nu« om efterlyst 14-årig pige

Midt- og Vestjyllands Politi er fortsat på bar bund i sagen om den forsvundne 14-årige pige, Therese Jakobsen.

Fredag bad Midt- og Vestjyllands Politi ellers offentligheden om hjælp til at finde hende. Pigen er ikke er set, siden hun forlod Sdr. Bork efterskole i den vestjyske by Hemmet den 1. juni.

Har du set Therese? 14-årig pige forlod sin efterskole for tre uger siden

Efterlysningen har indtil videre kun resulteret i et tip, oplyser politikommissær ved Midt- og Vestjyllands Politi Bjarne Askholm.

»Vi fik et tip fra en borger, der muligvis havde set hende på en adresse i Juelsminde, og der har Sydøstjyllands Politi været ude i går. De konstaterede, at hun ikke var der, og at hun på intet tidspunkt havde været på adressen,« siger han.

Midt- og Vestjyllands Politi mistænker ikke, at pigen har været udsat for en forbrydelse.

»Personer tæt på hende har enkelte gang været i kontakt med hende, dog uden helt konkret at vide, hvor hun er henne,« lyder det fra politikommissæren og fortsætter:

»Vi har ikke nogle teleoplysninger på Therese, og det gør, at vi ikke kan finde hendes lokalitet. Vi har intet at gå efter lige nu.«

Politiet vil derfor fortsat meget gerne have henvendelser fra offentligheden, som kan hjælpe til med at finde Therese Jakobsen, for »det er ikke normalt, at en 14-årig pige er forsvundet i så lang tid,« vurderer Bjarne Askholm.

Therese Jakobsen er blevet efterlyst af flere personer, herunder hendes mor og plejemor.

Man kan kontakte politiet på tlf. 114, hvis man har oplysninger i sagen.