Eksplosion i ovn sendte kvinde og barn på hospitalet

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Flere hundrede bilister måtte gå igen med uforrettet sag, da de fredag eftermiddag ville hente deres bil fra parkeringsanlægget under Dokk1 i Aarhus. Det var brudt sammen, og det er det stadig fredag aften.

Bilist kørte over 200 km/t på landevej:

For 10 år siden var solomødrene omkring 40 år. Nu er kvinderne typisk først i 30’erne, når de opgiver drømmen om kernefamilien.

Flere unge kvinder stifter en familie helt uden far:

En mand er også blevet forbrændt, men har ikke behov for at komme på sygehuset.

En kvinde og et barn er efter eksplosionen kørt til Odense Universitetshospital med ambulancer, da de er blevet forbrændt. Ambulancerne bliver eskorteret af politiet, der beder bilister om at give plads.

En mand, en kvinde og et barn er fredag aften blev forbrændt, da der skete en eksplosion i en ethanolovn.

Ifølge sociolog Birthe Linddal er der sket et normbrud, som gør det kulturelt acceptabelt at blive solomor.

Koffein ser ud til at udløse en gavnlig mekanisme i mus. Det er dog usikkert, om det også virker sådan i mennesker.

Nyt destilleri i København udfordrer rammerne for traditionel alkoholproduktion: Sprutkategorier krydses, og det dufter af tomat, bergamotte, gran og kyllingeskind.

Kan et møbel være demokratisk? Ja, lyder svaret fra FDB Møbler, som forvalter en mangeårig tradition for langtidsholdbare funktionelle møbler i tidløst design - og til en fornuftig pris.

Vejarbejde præger store dele af Autobahn A7 ned mod Hamborg her til sommer, og det kan give op til seks timer forlænget rejsetid. Tyske ADAC anbefaler i stedet A9, hvis man skal til Norditalien og kører på de mest belastede dage.

