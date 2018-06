Bilist kørte over 200 km/t på landevej: »Fuldstændig uforsvarligt og sindssygt«

Mens eftermiddagstrafikken så småt satte ind, tog en af fotovognene fra Syd- og Sønderjyllands Politi opstilling langs Lunderskovvej vest for Kolding.

I de følgende timer passerede 1.327 bilister fotovognen. Om det var udsigten til at kunne tage hul på weekenden, der gjorde, at folk ikke kunne komme hurtigt nok hjem, er uvist.

Ikke desto mindre gik 25 bilister i "fælden", idet de kørte mere end 80 km/t, som det er tilladt på stedet.

Særligt en bilist gjorde sig bemærket - og det var ikke på nogen positiv måde.

»Absolut vanvittig kørsel« lyder det bl.a. fra politikredsen på Twitter som reaktion på dagens højdespringer, der kørte 201 km/t.

»Fuldstændig uforsvarligt og sindssygt,« lyder det endvidere fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den pågældende bilist kan ifølge politiet se frem til en ubetinget frakendelse af kørekortet samt en »tårnhøj bøde«.

En ubetinget frakendelse betyder, at personen skal aflevere sit kørekort og samtidig mister retten til at køre bil i en periode på seks måneder eller mere.

Når perioden er udløbet, skal en kontrollerende køreprøve bestås, før kørekortet kan finde vej tilbage til pungen.

Ifølge FDM er bødetaksten for at køre over 161 km/t, hvor det maksimalt er tilladt at køre 80 km/t, mindst 8.500 kr., hvilket altså også er det minimumsbeløb, som højdespringeren skal af med.