Tre ansatte i pelsforretning blev bagbundet af røvere

Et udkast fra justitsministeren foreslår, at forløbet omkring muligt relevante e-mails, som dukkede op ud af det blå, ikke skal afdækkes af kommissionen.

Siden 2001 har en af de borgerliges kulturpolitiske mærkesager været at få TV 2 solgt. De planer skrinlægger Dansk Folkeparti.

Vejarbejde præger store dele af Autobahn A7 ned mod Hamborg her til sommer, og det kan give op til seks timer forlænget rejsetid. Tyske ADAC anbefaler i stedet A9, hvis man skal til Norditalien og kører på de mest belastede dage.

Efter møde i Finansministeriet bekræfter Mette Frederiksen til Politiken, at partiet er ude af medieforlig.

Selvom bålet er en fast del af sankthansaften for de fleste, må mange i år undvære det.

Politiet valgte lørdag at trække sig og lade eidfest fortsætte trods bålforbud. Nu kræver minister svar.

Politiet trak sig lørdag fra en eidfest med bål. Naturstyrelsen afviser at have givet tilladelse til bål.

Fredag formiddag ønskede politiet ikke at sige mere om sagen. Heller ikke, hvordan mændene ankom til forretningen, og om der er tegn på planer om, at pelsene skulle køres ud af Danmark med det samme.

Anklageren oplyser, at røverne ikke fik noget ud af røveriet.

Ifølge avisen er de tre mænd russere, og pelsforretningen er Brdr. Alex Petersen, som ligger på Skodsborgvej i Nærum. Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, men sigtelsen lyder på røveri af særlig grov beskaffenhed.

De tre anholdte er henholdsvis 32, 36 og 41 år. Fredag blev de fremstillet for en dommer i Retten i Lyngby, som besluttede at varetægtsfængsle dem i fire uger. Det skriver Frederiksborg Amts Avis, som har talt med anklager Mie Kjær Genet.

Betjente kunne derfor kort efter anholde to røvere i selve forretningen, mens en tredje blev taget, da han forsøgte at flygte, oplyser politiet.

En af medarbejderne fik dog held til at snige sig ud og at få tilkaldt politiet.

En dommer i Lyngby har valgt at varetægtsfængsle tre anholdte efter groft røveri i Nærum.

Den danske gast, verdensmesteren i 49 FX Jena Mai Hansen fra Aarhus, er taknemmelig for sin deltagelse i verdens største kapsejlads – selv om det er hårdt.

Koffein ser ud til at udløse en gavnlig mekanisme i mus. Det er dog usikkert, om det også virker sådan i mennesker.

Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen hæver grænsen for privates salg af mad. Læs om reglerne her.

Vi får masser af farver, eventyr, kontraster af rå og forfinede materialer, opulent stil, runde former, balanceakt, overdådig luksus og masser af bæredygtighed samt ny teknologi.

