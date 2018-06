Lærervikar idømt betinget dom for vold mod elever

En 42-årig tidligere lærervikar er ved Retten i Aalborg fundet skyldig i vold, tvang og frihedsberøvelse af flere børn fra 2. klasse på Gudumholm Skole sydøst for Aalborg.

Retten idømmer ham en betinget dom på tre måneders fængsel, ligesom han frakendes retten til at virke som lærer i fem år.

Desuden idømmes han 80 timers samfundstjeneste.

Manden er fundet skyldig i otte forhold om vold mod eleverne, men frifundet i andre 21 forhold.

Han har blandt andet været tiltalt for at slå eleverne med en lineal og et kosteskaft, ligesom han skal have bundet flere af dem til en pæl.

Selv hævdede manden, at anklagerne mod ham var det pure opspind.

Hans forsvarer, Charles Lindberg, sagde under retssagen, at anklagerne byggede på vandrehistorier, og at hans klient var udsat for en heksejagt.

Retten har lagt vægt på, at flere af eleverne har afgivet indbyrdes modstridende forklaringer.

Desuden afspejler dommen, at det er lang tid siden, volden blev begået.

Sagen går tilbage til efteråret 2015, da den nyuddannede lærer blev ansat i et vikariat på skolen.

Men det var først i slutningen af 2016, at børnene begyndte at fortælle om hændelserne.

Herefter begyndte sagen at rulle, og der blev rejst anklager om i alt 29 forhold om vold, tvang, trusler og frihedsberøvelse mod 18 elever.

Den tiltalte har valgt at anke dommen til frifindelse.

Anklager Peter Rask, Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi, er overrasket over dommen.

- Jeg er overrasket over, at man tilsyneladende har tilsidesat mange børns forklaringer, siger anklageren.

Han hæfter sig dog ved, at lærervikaren er fundet skyldig i flere forhold og frakendt retten til at undervise i en periode på fem år.

Domsafsigelsen blev flyttet til den store nævningesal, fordi mange forældre og pårørende ville overvære sagens afslutning.

Læreren blev afskediget af skolen, inden vikariatet udløb. Det var dog ikke begrundet i anklager om vold, men derimod at han viste en meget voldelig film for nogle elever.

Der var fra børnenes bistandsadvokats side rejst krav om erstatning for tort. Men retten har ikke fundet grundlag for at tilkende tortgodtgørelse.

Aalborg Kommune oplyser, at alle elever, som har været involveret i sagen, er blevet tilbudt psykologsamtaler.