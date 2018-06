41-årig varetægtsfængslet for to voldtægter med 10 års mellemrum

Et udkast fra justitsministeren foreslår, at forløbet omkring muligt relevante e-mails, som dukkede op ud af det blå, ikke skal afdækkes af kommissionen.

Siden 2001 har en af de borgerliges kulturpolitiske mærkesager været at få TV 2 solgt. De planer skrinlægger Dansk Folkeparti.

Vejarbejde præger store dele af Autobahn A7 ned mod Hamborg her til sommer, og det kan give op til seks timer forlænget rejsetid. Tyske ADAC anbefaler i stedet A9, hvis man skal til Norditalien og kører på de mest belastede dage.

Et nyt regnskab afslører, hvad der røg ind på kontoen, da Martin Bay Pedersen solgte sin populære – og kontroversielle – app. Finans

Iran tabte onsdagens VM-kamp mod Spanien, men opgøret blev en sejr for de iranske kvinder i hjemlandet.

For første gang i 40 år:

Sol og varme har gjort jorden tør i danske kommuner. Her kan du se, hvor du ikke må tænde bål.

Politiet valgte lørdag at trække sig og lade eidfest fortsætte trods bålforbud. Nu kræver minister svar.

Politiet trak sig lørdag fra en eidfest med bål. Naturstyrelsen afviser at have givet tilladelse til bål.

»Jeg vil gerne sige tak til de borgere, som har delt deres viden og informationer,« siger Henrik Gunst, politikommissær og leder af Nordsjællands Politis afdeling for efterforskning af personfarlig kriminalitet.

Politiet vil ikke oplyse, hvordan man har fundet frem til den mistænkte. Kredsen fortæller, at man har modtaget flere henvendelser fra borgerne, som man har gjort brug af i opklaringsarbejdet.

Ved voldtægten i Søsum i 2008 skal ofret have været en 17-årig pige.

»I går (torsdag, red.) klokken 14.30 modtog politiet svar fra retsgenetisk center om sammenligningen mellem sigtedes dna og dna fundet i begge sager. Det er mere end en million gange mere sandsynligt, at dna'et fundet i sagerne stammer fra sigtede end en anden, lød resultatet,« sagde senioranklager Bente Schnack ifølge Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet, som var til stede under grundlovsforhøret, rapporterer, at det er dna-resultater, der ifølge politiet knytter manden til begge voldtægter.

Voldtægten i maj skete ifølge anmeldelsen i Hornbæk Plantage den 17. maj. Efter anmeldelsen oplyste politiet, at man ledte efter en gerningsmand, som blev beskrevet som dansk af udseende, 165-170 cm høj og slank af bygning.

Den ene har politiet har efterforsket siden maj, og den anden skal have fundet sted i Søsum, som ligger nord for Veksø, tilbage i april 2008.

En 41-årig mand fra Veksø er varetægtsfængslet i fire uger i forbindelse med to forskellige voldtægter.

Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen hæver grænsen for privates salg af mad. Læs om reglerne her.

Vi får masser af farver, eventyr, kontraster af rå og forfinede materialer, opulent stil, runde former, balanceakt, overdådig luksus og masser af bæredygtighed samt ny teknologi.

