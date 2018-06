Kender du denne mand? Han kan ikke huske sit navn, alder eller hjemland

Syd- og Sønderjyllands Politi står i disse dage med lidt af mysterium, som det gerne vil have offentlighedens hjælp til at opklare.

Fredag har politikredsen fremlyst en mand, som ikke med sikkerhed kan oplyse hverken sit navn, alder eller hjemland.

Man har kun sparsomme oplysninger om mandens færden. Klart står det, at han blev bragt ind til Sygehus Aabenraa den 2. juni, hvor han blev tilset og udskrevet samme dag.

Politiet kom i kontakt med ham ved Nybøl Brugs den 18. juni og vil nu gerne høre fra personer, der ved, hvem han er.

Manden mener, at han hedder Karol. Han har muligvis fødselsdag den 6. juni 1975. Han taler tysk med en særlig accent og kan ifølge politiet stamme fra Polen eller et andet østeuropæisk land.

Han har medbragt lidt tøj og en lille taske med et europakort og mener selv at have været i besiddelse af et pas og et mobiltelefon tidligere.

Hvis man kan genkende manden eller har andre oplysninger i sagen, kan man kontakte politikredsen på tlf. 114.