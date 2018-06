De kommende måneder vil tusindvis af unge mennesker indfinde sig under Skanderborgs bøgetræer, på dyreskuepladsen i Roskilde og i Tusindårsskoven i Odense, når sommerens festivaler én efter én løber af staben.

For de fleste betyder det et tiltrængt frirum fra en travl hverdag med koncerter, øl og glade mennesker - men en ny britisk undersøgelse viser, at det for rigtig mange unge kvinder også betyder seksuel chikane. Det skriver BBC.

Undersøgelsen, der er bestilt af det britiske nyhedsbureau Press Association og udført af YouGov, viser, at 43 procent, altså næsten halvdelen, af alle kvindelige festivalgængere under 40 år har oplevet at blive seksuelt forulempet på en festival. Ser man på alle kvinder uanset alder har ca. 30 procent oplevet det, mens det samlede antal for både mænd og kvinder ligger på 22 procent.

I alt har 1188 personer deltaget i undersøgelsen, der er foretaget mellem den 4. og 6. juni, og resultaterne viser desuden, at chikanen typisk udspiller sig som verbale seksuelle krænkelser eller som stærkt uønsket eller tvungen dans.

Ifølge grundlæggeren af organisationen Safe Gigs for Women, Tracey Wise, har der indtil nu manglet brugbare tal om problemet.

»Indtil nu har vi kæmpet for at finde nogen, der havde konkrete statistikker på dette område. Det giver os noget at vise til festivalarrangørerne, så vi kan sige: I bliver nødt til at tage det her seriøst,« siger hun til BBC.

Af undersøgelsen fremgår det også, at kun én procent af de kvinder, der oplever seksuelle krænkelser, melder episoden til en festivalmedarbjeder, mens hele 19 procent af mændene indberetter oplevelsen.

Meddirektør i kampagnen Good Night Out, Jen Calleja, kalder resultaterne for »chokerende men ikke overraskende.«

»Vi ved allerede, at en enorm andel af seksuel chikane eller seksuelle overgreb ikke bliver anmeldt, og vi ved, at det handler om et stigma, en frygt for ikke at blive troet på og at tale ned, hvad chikane er«, siger hun til BBC og uddyber:

»Vi vil gerne have det gjort tydeligt, at chikane og overgreb er alles problem, ikke blot den person, overgrebet sker mod.«

Sidste år modtog Midt- og Vestsjællands Politi i alt seks anmeldelser om voldtægt på Roskilde festival, men flere eksperter mener, at det reelle antal var langt højere. Anmeldelserne skabte stor debat og Roskilde Festival svarede dengang igen ved i et Facebook-opslag at forsikre folk om, at festivalen er opmærksom på problemet og forsøger at tage de nødvendige forholdsregler.

De understregede bl.a., at der på festivalpladsen altid er et beredskab til stede bestående af vagter, samaritterne, sygeplejersker og psykologer, som har til opgave at skabe tryghed, tillid og dialog.