Minister kræver svar om politiets håndtering af bålfest

Hvad er op og ned i en sag, hvor politiet lørdag trak sig og lod en bålfest i Gribskov fortsætte, selv om der er afbrændingsforbud i kommunen?

Det vil justitsminister Søren Pape Poulsen (K) gerne vide. Således skriver han søndag på Twitter, at han kræver, at Nordsjællands Politi redegør for sagen.

- Politiet skal selvfølgelig kunne komme alle steder - også hvis der er optræk til ballade.

- Der er mange forskellige oplysninger ude lige nu. Derfor har jeg bedt Nordsjællands Politi om at redegøre for sagen, så vi kan få det nødvendige overblik, skriver ministeren.

Det var ifølge Ekstra Bladet lørdag eftermiddag, at nogle familier havde antændt bål i Gribskov i anledning af den muslimske højtid eid. Bålene undrede nogle borgere, som anmeldte det.

Så ankom brandvæsenet for at slukke. Men ifølge avisen blev de mødt af oprørte festdeltagere, og beredskabet bad derfor om hjælp fra Nordsjællands Politi.

Politiet valgte dog at trække sig, oplyste vagtchef Dan Houtved lørdag til avisen. Det skyldtes, at man ikke ønskede en konflikt, og at den lokale skovfoged ifølge politiet havde givet tilladelse til festen og bålet.

- Som jeg har fået det refereret, var flere temmelig ophidsede. Vi vurderede, at det var bedre at trække os, fordi vi ikke ønskede en konfrontation med de mennesker. Der var både kvinder og børn til stede, sagde vagtchefen til Ekstra Bladet.

Dermed kunne bålene fortsætte.

Naturstyrelsen Nordsjælland, hvor skovfogeden hører under, arbejder på at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen, oplyser specialkonsulent Jan Kidholm søndag til Ritzau.

Jan Kidholm oplyser dog, at det ikke er Naturstyrelsen, som tager stilling til, om man må tænde bål eller ej.