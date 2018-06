Politi har påbudt Christianiafonden at fjerne flag

Københavns Politi har afleveret et påbud til Christianiafonden om at fjerne nogle rækker med tibetanske bedeflag, der hænger på Pusher Street. Det skriver Politiken.

Politiet gav 4. juni en henstilling til Fonden Fristaden Christiania om at fjerne flagene. Den henstilling er ikke blevet fulgt, og politiet har fundet hjemmel til at udstede et påbud.

Politiken citerer chefpolitiinspektør Jørgen Skov for i påbuddet at skrive, at bedeflagene udgør en sikkerhedsrisiko for betjente, der patruljerer gaden.

Bedeflagene hænger i nogle få meters højde over gaden. Derfor kan betjentene ifølge påbuddet ikke se kasteskyts såsom sten, der kastes mod dem.

Politiet foreslår derfor, at flagene hænges langs husmuren, så de ikke ødelægger udsynet over betjentene.

Påbuddet kommer samtidig med næsten daglig aktivitet fra Københavns Politi på Pusher Street.

Hvis ikke flagene forsvinder, vil betjentene, som opererer på Pusher Street, iklæde sig hjelme, advarer politiet. Jørgen Skov skriver videre, at hjelmene kan tolkes som "en uheldig og beklagelig optrapning".

Vicepolitiinspektør Lars-Ole Karlsen, som er leder af den daglige indsats i området, afviser, at påbuddet skyldes, at politiet ønsker at overvåge Pusher Street med droner.

- Det er alene et spørgsmål om sikkerhed og ikke noget andet, siger han til Politiken.

Fonden Fristaden Christiania kan indklage afgørelsen til Rigspolitiet, men det vil ikke have opsættende virkning, lyder det i påbuddet.

Det er ikke lykkes Politiken at få en kommentar fra Fonden Fristaden Christianias advokat, Knud Foldschack.