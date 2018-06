Politikommissær: Knivoverfald og gruppevoldtægter i Kokkedal er ikke banderelateret

Gruppevoldtægter og knivstikkeri i Kokkedal er ikke banderelateret. Sådan lyder det fra politikommissær, Henrik Gunst.

»Episoderne er ikke banderelateret. Det er nogle ekstreme grænsesøgende drenge uden filter, vil jeg mene, som har en skæv tankegang og tro på, hvad man egentlig kan tilladelse sig over for andre mennesker,« siger han om drengene, der torsdag blev varetægtsfængslet 14 dage i surrogat, for gentagene gange at have voldtaget en 14-årige pige.

Politi sigter tre drenge for gruppevoldtægter af 14-årig

Der er tale om to drenge på 16 og en på 15 år, som er blevet varetægtsfængslet, og voldtægterne skulle have været foregået tre gange i oktober og november 2017. En gang i et solcenter og de to andre gange på private adresser i Nivå og Kokkedal, oplyser Henrik Gunst.

Ifølge ham indgår mindst én af de sigtede drenge i en anden sag, hvor tre drenge for et par uger siden også blev sigtet for en grov gruppevoldtægt af en anden 14-årige pige. Ved denne voldtægt filmede drengene overgrebet.

Hvorfor blev gruppevoldtægterne ikke anmeldt allerede i oktober sidste år, hvor den første gruppevoldtægt skete?

»Sagen blev ikke anmeldt på det tidspunkt. Pigerne på 14 år har gået med denne her forfærdelige hemmelighed i et halvtårs tid, og på et tidspunkt er facaden krakeleret, og så har de betroet sig til nogle, eller nogen har hørt et rygte, og så er det måske kommet en skolelærer for øre, og det er så der, at vi kommer ind i billedet,« siger han og fortsætter:

»Vi tager kontakt til pigerne og heldigvis er de med på at anmelde det her, men det er ikke sådan, at sagerne blev anmeldt i oktober. De er først kommet her de sidste 14 dage.«

Teenager anholdt for at stikke 16-årig dreng i maven

Er der sammenhæng mellem gruppevoldtægterne, der bl.a. skete i Kokkedal, og knivstikkeriet mandag aften også i Kokkedal, hvor en 17-årig er blevet anholdt for at stikke en 16-årig dreng i maven?

»Det er ved at blive undersøgt, men mere kan jeg ikke sige om det.«

Den 17-årige blev fredag sigtet for drabsforsøg.