Teenager anholdt for at stikke 16-årig dreng i maven

En 17-årig dreng er blevet anholdt for at have stukket en 16-årig dreng ned mandag aften i Kokkedal.

Det oplyser politikommissær Henrik Gunst fra Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Episoden fandt sted kort før midnat. Her blev den 16-årige dreng stukket i maven. Anmeldelsen indløb til politiet klokken 23.45, og efterfølgende blev et stort antal patruljevogne ifølge Ekstra Bladet sendt til stedet.

Mens den 16-årige blev kørt til behandling på hospitalet, forsøgte betjente at finde ud af, hvad der var sket.

Ifølge sn.dk blev opklaringen imidlertid besværliggjort af, at ingen af de unge, som var til stede, var særligt meddelsomme.

Den anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Helsingør fredag klokken 13 med krav om varetægtsfængsling. Sigtelsen går på drabsforsøg.

I forbindelse med sagen søger politiet vidner.

- Vi hører gerne fra personer, som kan bidrage med oplysninger eller har set noget i sagen, siger Henrik Gunst til Ekstra Bladet.