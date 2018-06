Statsadvokaten genåbner efterforskningen i Tibetsagen

Statsadvokaten vil have ny efterforskning mod politiet i Tibetsagen. Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

- Der er fremkommet oplysninger om, at der hos flere myndigheder er fundet nye dokumenter, der kan have en betydning for vurderingen af Tibetsagen.

- Derfor finder jeg det rigtigst at anmode Den Uafhængige Politiklagemyndighed om at genoptage efterforskningen, siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas i pressemeddelelsen.

For nylig blev Tibetkommissionen genstartet, blandt andet fordi der er fundet nye dokumenter og mails. Torsdag blev kommissoriet så udvidet, fordi der kom andet opsigtsvækkende nyt.

Overblik: Politividner fra fortiden sætter Tibet-sagen i nyt lys Nye oplysninger i Tibet-sagen ryster justitsminister Søren Pape Poulsen (K), som er utilfreds med rigspolitiet og PET.

Det nye består i, at en række tidligere politiledere ifølge DR og Berlingske tilstår at have ført demonstranter bag lyset ved kinesiske besøg helt tilbage i 1995.

I maj blev der rejst tiltale mod to politiledere, som er tiltalt for at afgive falsk forklaring for retten om Tibetsagen.

Statsadvokat Lise-Lotte Nilas kan ikke udelukke, at den nye efterforskning kan få indflydelse på straffesagen mod de to ledere.

- Det kan på det foreliggende grundlag ikke udelukkes, at der i den fortsatte efterforskning kan fremkomme nye oplysninger, som kan få betydning for rettens vurdering af straffesagen.

I næste uge skal byretten fastsætte, hvornår sagen mod de to politiledere, der er tiltalt for at have løjet i retten, skal behandles.

- Jeg ønsker imidlertid at fastholde mødet i byretten, således at muligheden for berammelse kan blive drøftet med retten og forsvarerne, siger hun.

Kommissionen blev i sin tid nedsat for at undersøge, hvorfor fredelige demonstranter blev hindret i at ytre sig og forsamle sig i forbindelse med et kinesisk statsbesøg i 2012 og ved to yderligere kinesiske besøg i 2013 og 2014.