Politiet advarer om falske festival-billetter

I år kunne Smukfest og Roskilde Festival melde udsolgt af partoutbilletter på rekordtid.

Således gik der eksempelvis blot halvanden time, fra Smukfest havde sat sine billetter til salg, før der blev meldt alt udsolgt af de i alt 28.000 partoutbilletter.

Hvis du sidder tilbage og ikke nåede at få fat i en af de attraktive billetter, men stadig gerne vil på en eller flere af de store festivaller, bør du være varsom, når du leder efter billetter.

S: Ministre må ind i kampen mod grådige billethajer

Der bliver nemlig solgt adskillige falske billetter, advarer Midt- og Vestsjællands Politi.

»Hvert år møder mange glade og feststemte borgere op til landets udsolgte koncerter og festivaler, blot for at konstatere at deres billet er ugyldig. Typisk fordi de har købt billetten af privatperson, der har videresolgt den samme billet flere gange,« lyder det fra politikredsen i en pressemeddelelse.

I øjeblikket har man hos politiet registreret flere sager om billetsalg, hvor sælgeren har modtaget pengene, men køberen aldrig har fået billetten, som pågældende har betalt for.

Vær påpasselig inden du køber festivalbilletter privat

Personer, der er på jagt efter billetter til udsolgte festivaller, gør derfor klogt i at følge tre gode råd, lyder det fra Midt- og Vestsjællands Politi.