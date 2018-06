Politiet er rykket ud til mistænkeligt forhold i Holstebro

Politiet undersøger torsdag morgen et mistænkeligt forhold i Holstebro.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

En person er blevet anholdt i Heimdalsparken.

- Vi arbejder stadig i området, og vi vil nok være færdige i løbet af formiddagen, siger presseansvarlig Mette Helm kort før klokken 08.30.

Hun ønsker ikke at sige, hvad den anholdte er sigtet for, men hun fortæller, at ingen er kommet til skade.

- Vi kan ikke sige mere lige nu, lyder det fra Mette Helm.

Dagbladet Holstebro har talt med beboere i området, der fortæller, at betjentene er iklædt kampudstyr. Der er også flere hunde og ambulancer til stede.