Alternativet: Politi må ikke se på hudfarve

Det er forkert, når flere unge ikkevestlige indvandrere end etniske danskere risikerer at blive sigtet, men ikke dømt. Politiet skal ikke efterforske folk for forbrydelser efter en etnisk profil.

Det siger Alternativets retsordfører, Josephine Fock. Hun har onsdag kaldt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i åbent samråd i Folketingets retsudvalg.

- Vi skal være sikre på, at vi ikke stopper mennesker, blot fordi de har en anden hudfarve, siger Josephine Fock.

- Man har ryddet op i England, hvor man har bedt politiet lave en slags "stop and go"-liste. Her skal politiet konkret tage stilling til, hvorfor de stopper en person.

Josephine Fock henviser til DR's nylige tv-program "Mørk og mistænkt". Her fremgår det, at ikkevestlige indvandrere i 2014 havde 65-70 procent større risiko end etniske danskere for at blive sigtet, men ikke dømt.

Politibetjent blev selv visiteret: Jeg er sikker på, det var på grund af min hudfarve

Men ifølge Danmarks Statistik topper mandlige efterkommere af libanesere, syrere, somaliere og marokkanere den kriminelle statistik i forhold til deres andel af befolkningen?

- Man skal huske, at 95 procent af denne gruppe aldrig nogensinde laver noget kriminelt. Derfor er der en meget, meget skæv fordeling, siger Josephine Fock.

Venstre tror ikke, at politiet generelt diskriminerer unge med ikkevestlig baggrund, siger partiets retsordfører Preben Bang Henriksen.

- Saglige kriterier kan gøre, at man måske i nogle situationer går efter folk af en bestemt hudfarve. Det kan være, hvis der efterlyses en mørk mand, siger Preben Bang Henriksen.

Han beklager, at ikkevestlige udlændinge spiler en "overproportional rolle" i kriminaliteten. Samtidig kontrollerer politiet, om udlændinge er lovligt i Danmark, og betjente tjekker udsatte boligområder, påpeger han.

- Udlændinge præger i et vist omfang disse områder. Vi har også haft visitationszoner i belastede områder. Så der kan være meget gode grunde, hvis der er en skæv fordeling, siger Preben Bang Henriksen.