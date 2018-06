Antallet af seksualforbrydelser blandt unge er stigende

Seksualforbrydelser bliver et større og større problem blandt børn og unge.

I 2017 blev der registreret 37 procent flere mistanker og sigtelser mod kriminelle unge end i 2006. Og faktisk finder hele stigningen sted fra 2016 til 2017.

Det viser en ny rapport, "Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2006-2017", fra Justitsministeriets Forskningskontor. Den offentliggøres tirsdag.

Seksualforbrydelserne vedrører primært børnepornografi og blufærdighedskrænkelser. Disse er forhold, som kan vedrøre digitale sexkrænkelser.

Rapporten viser dog generelt, at der for de fleste aldersgrupper har været et næsten kontinuerligt fald i antallet af mistanker og sigtelser fra 2006 til 2016.

- Ungdommen klarer sig grundlæggende godt, men rapporten viser desværre, at nogle kriminelle unge nu begår mere kriminalitet, siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i en skriftlig kommentar.

- Vi kan se, at stigningen både vedrører volds- og seksualforbrydelser, som er meget alvorlige og dybt skadelige forbrydelser for ofrene.

- Det er en bekymrende og dybt alvorlig udvikling, som understreger, at vi er nødt til at gribe tidligere og mere mærkbart ind og bryde de unges kriminelle løbebane, inden de for alvor er tabt til samfundets skyggeside, siger Pape.

I 2006 blev der i alt registreret 25.125 mistanker og sigtelser mod 10-17-årige. I 2016 var antallet reduceret til 11.487.

Fra 2016 til 2017 er der sket en stigning på ni procent i antallet af mistanker eller sigtelser. I 2017 blev der registreret 12.497 mistanker og sigtelser.

Rapporten kommer, mens partierne på Christiansborg har taget fat i forhandlingerne om en reform for at bekæmpe ungdomskriminalitet.

- Jeg håber, at vi inden for kort tid kan præsentere en ny aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet.

- Vi skal vende udviklingen og få flere unge væk fra det kriminelle spor og tilbage i fællesskabet, siger Pape.

Det er ikke kun i forhold til seksualforbrydelser, at der er sket en stigning.

Det samme gør sig gældende i forhold til det, der betegnes som "andre ejendomsforbrydelser". Det omfatter eksempelvis bedrageri og dokumentfalsk. Fra 2006 til 2017 er der registreret 39 procent flere forhold.