Politiet er rykket ud til skyderi i Husum

Københavns Politi efterforsker en skudepisode i Husum nordvest for København. Episoden er blevet anmeldt klokken 00.06 natten til tirsdag.

En ung mand er ramt overfladisk. Politiet er massivt til stede i området, meddeler vagtchef ved Københavns Politi Henrik Stormer.

Skyderiet skete omkring Voldparken Skole i Husum, hvor fire unge mennesker befandt sig på en bænk omkring midnat.

Herfra er de sandsynligvis blevet beskudt fra et sted oppe på voldene.

Politiet kan omkring klokken 02.00 natten til tirsdag ikke oplyse mere i sagen.

Skyderiet i Husum følger efter en række af andre skudepisoder i hovedstadsområdet.

Senest lørdag hvor der var meldinger om et skud ved Kobbelvænget i Husum. Ligeledes blev der torsdag rapporteret om skudepisoder både i Albertslund og Rødovre.

På baggrund af de to skudepisoder torsdag besluttede Københavns Vestegns Politi fredag at indføre visitationszoner i dele af de to københavnerforstæder.

Samtidig indførte Københavns Politi visitationszone i den del af Husum, der støder op til Rødovre. Og det var netop inden for denne zone, at skyderiet på Kobbelvænget lørdag aften fandt sted.

Visitationszonerne i Albertslund og Rødovre gælder foreløbig frem til 6. juli, mens slutdatoen i Husum er 22. juni. Beslutningen betyder, at politiet i perioden i de pågældende zoner kan undersøge personers tøj, tasker og køretøjer.