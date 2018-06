Sigtelse: 15-årig dreng ville dræbe ansat på institution

En kun 15-årig dreng er mandag blevet varetægtsfængslet i surrogat for at have forsøgt at dræbe en ansat på en institution i Vilsund i Thisted Kommune.

Det skriver TV2.

Medarbejderen kom ikke til skade, fordi det lykkedes personalet at fratage drengen den kniv, som han truede med.

Det var søndag klokken 18.37, at personalet alarmerede Midt- og Vestjyllands Politi.

Ifølge politiet flygtede drengen, der er sigtet for drabsforsøg, fra stedet. Kort efter anholdt en patrulje dog drengen.

Det er i sig selv ikke så almindeligt, at man bliver sigtet for drabsforsøg, når den sigtede ikke har benyttet af våbnet.

Politikommissær Bjørn Bo fortæller dog til TV2, at der kan være gået andet forud for hændelsen søndag.

Fængsling i surrogat betyder, at den 15-årige dreng placeres på en ungdomsinstitution, da han er under 18 år.

Det vides ikke, hvordan drengen forholder sig til sigtelsen.