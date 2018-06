Nordmand voldtaget i Skagen: Hendes undertøj og sko er væk

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Kirken vil missionere og møde pressede unge på campus, i nattelivet og på nettet. Et af stederne er på kontoret hos studenterpræsten på CBS.

I et nyt lægepraksisudspil lægger regeringen bl.a. op til at lade regionerne sende en række nye lægeopgaver i udbud hos private firmaer. Det vil skabe mere konkurrence og bedre service, mener regeringen, mens DF peger på dårlige erfaringer med private lægeløsninger.

Danmark er Nordens førende indbrudsnation, men det skal nu ændres: To store fonde stiller 100 mio. kr. til rådighed for at sænke antallet af indbrud med 20.000 i 2022.