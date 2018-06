Mistænkt for skyderi i Albertslund anholdt i Tyskland

En 25-årig mand, som siden lørdag har været efterlyst for skyderi i Albertslund, er nu anholdt.

Det oplyser politiet mandag i en pressemeddelelse.

Københavns Vestegns Politi mistænker den 25-årige for at være en af to gerningsmænd bag skudepisoder i Albertslund den 7. juni.

Politiet er rykket ud til skyderi i boligområde

Her blev en 20-årig mand blev ramt i benet. Den mistænkte er blevet anholdt på baggrund af en international efterlysning.

»Der skal lyde stor ros til vores tyske kollegaer for at spotte og anholde den mistænkte. Han vil nu blive fremstillet i Retten i Glostrup in absentia med henblik på udlevering,« siger vicepolitiinspektør Peter Malmose.

Skudepisoden fandt sted kl. 17.36, hvor der blev affyret op mod 15 skud ved Storkens Kvarter 8A.

Senere samme dag kort før midnat fandt endnu et skyderi sted nær en tankstation på Roskildevej 260 i Rødovre. Inden skyderiet havde der været en biljagt mellem flere biler.

Ved denne lejlighed blev en 18-årig mand, der var passager i en af bilerne, ramt i foden. Både den 18-årige og den 20-årige blev efterfølgende meldt uden for livsfare.

Efter skudepisoderne valgte Københavns Vestegns Politi fredag at indføre visitationszoner i dele af de to københavnerforstæder.