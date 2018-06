Polsk mand savnes efter badetur ved Munke Bjergby

En 29-årig polsk mand har været væk siden lørdag aften, hvor han var ude at bade i en badesø lidt uden for Munke Bjergby.

Det oplyser Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Det er mandens kollega, der også er polsk, der søndag morgen lidt i otte gjorde politiet opmærksom, at han ikke havde hørt fra manden siden ved 20.30-tiden lørdag aften.

Kollegaen var søndag morgen gået ned til badesøen for at lede efter den 29-årige, men fandt kun nogle af mandens ejendele.

Politiet har sammen med to mand og en drone fra Beredskabsstyrelsen søgt i området søndag formiddag, men ikke fundet manden, oplyser vagtchef Søren Østervig.

- Vi formoder, at han er i området. Det kan være, han har lagt sig til at sove på en eller anden terrasse, så vi har bedt de lokale om at kigge efter, siger vagtchefen.

Eftersøgningen er søndag ved middagstid indstillet, og politiet forsøger nu at få kontakt til mandens pårørende i Polen.