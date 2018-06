Politiet efterlyser vidne efter stenkast

For første gang i årtier genåbnes en kommission. Det sker, efter at ukendte mailarkiver er dukket op hos Rigspolitiet, der beklager fejlen.

»Vi render ikke rundt med armene over hovedet. De initiativer, der står nævnt, er i høj grad genbrug,« lyder det fra Ældresagen om kommunernes økonomiaftale for 2019.

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Hotelgæster anmelder i stigende grad hoteller, men gør det stjernesystemet overflødigt? Blandingen af klassifikationsystemer gør det vanskeligt at skelne, mener arbejdsgiverforeningen Horesta. Finans

Lars Eller skrev dansk sportshistorie, da han som den første danske spiller i nat var med til at vinde Stanley Cup - og scorede sejrsmålet.

Ifølge vagtchefen er der formentlig tale om en sten på størrelse med et hønseæg eller en tennisbold.

En 53-årig mand er torsdag blevet idømt 12 års fængsel for drabet på Morten Skou på et vandrehjem.

Elever fra en 6. klasse i Horsens er bragt til sygehuset efter at have drukket slush-ice med kølervæske.

- Vi har ingen indikationer på, at det er gerningsmanden, understreger Henriette Døssing, talsmand ved Nordsjællands Politi.

Et vidne har set en person komme gående væk fra motorvejen. Personen beskrives som en dreng, mellem 13 og 15 år, 160 til 165 høj og almindelig af bygning. Han har mørkblond hår, og pæne ansigtstræk.

Politiet efterlyser et vidne, der kan ligge inde med oplysninger om et muligt stenkast fra en motorvejsbro i Nordsjælland.

En 44-årig mand slap med livet i behold, efter at hans bil torsdag aften blev ramt af muligvis en sten.

Indtil omdannelsen af MarselisborgCentrets udearealer er gennemført i 2020, er det muligt at deltage i forskellige offentlige aktiviteter.

En mand har været savnet siden 24. maj, efter at han faldt over bord. Nu har politiet muligvis fundet liget.

En historiker foreslår i en ny bog at omdøbe vikingetiden, men idéen afvises af en række forskere. »Den prut er slået,« lyder det.

Få styr på, hvor i haven du skal prioritere vanddråberne. Der er nemlig stor forskel på, hvor stort behov køkkenhave, stauder og græsplæne har for vanding.

Australiens premierminister vil have Facebook-stifter Mark Zuckerberg til at forklare datadeling med kinesere.

Nedsættelsen af registreringsafgiften har fået danskerne til at købe større biler.

