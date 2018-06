Udlænding begik tre hjemmerøverier og forsøgte voldtægt

En 32-årig statsløs palæstinenser har torsdag fået rettens ord for, at han er skyldig i en lang række forbrydelser.

Retten har blandt andet kendt ham skyldig i tre hjemmerøverier, et voldtægtsforsøg, trusler, vidnetrusler og blufærdighedskrænkelser mod fire forskellige kvinder.

Det oplyser specialanklager Annette Korsgaard.

Det er Retten i Odense, der har behandlet sagen.

I alt var manden tiltalt for 16 forhold, og han blev kendt skyldig i alle med undtagelse af et indbrudsforhold. I et andet forhold var han tiltalt for grov vold, men her blev han kun dømt skyldig i simpel vold.

Et af forholdene om hjemmerøveri stammer fra maj sidste år. Her tilbageholdt manden en ældre kvinde med vold og trusler og tvang hende til at udlevere sin bil.

En halv time efter kørte han i bilen til Sydbanks hæveautomat i Tarup ved Odense cirka syv minutter væk.

Her hævede han penge fra kvindens hævekort.

Kort efter kom han tilbage til kvindens hjem. Han tog hende med i bilen og kørte en tur på omkring ti minutter, inden han forlod bilen og spadserede væk.

Forvaring er en tidsubestemt straf, der gives til særligt farlige personer.

Manden har anket afgørelsen til landsretten.

- Han har nægtet sig skyldig i flere af forholdene. Vi er overraskede, og derfor er den blevet anket med det samme, siger mandens forsvarer, advokat Karina Skou.