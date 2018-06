Mand anholdt med machete i Randers: Skulle bruges til at slå græs med

Politiet måtte tirsdag skrive en 28-årig mand op for flere sigtelser, da han blev standset af en patrulje i Randers, skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Manden, der tidligere har mistet sit kørekort, blev genkendt af en betjent, der kom kørende i modkørende retning, men som hurtigt vendte bilen og fik standset den 28-årige.

Han erkendte hurtigt, at han ikke måtte køre bil, ligesom han indrømmede at have taget amfetamin, hvilket gjorde ham skyldig i narkokørsel.

Da politiet foretog en ransagning af bilen, fandt patruljen desuden en machete med et blad på 23 centimeter.

Det havde manden en god forklaring på. Han brugte den nemlig til at slå græs med, forklarede han.

Betjentene fandt imidlertid ikke forklaringen ret troværdig.

Således blev den 28-årige, der måtte en tur på politistationen, også sigtet for brud på knivloven.