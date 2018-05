Straffesager skal fremover afvikles hurtigere end i dag

Fremover skal straffesager afvikles hurtigere i retssystemet end i dag.

Et flertal i Folketinget har torsdag vedtaget en lov, som skal forhindre, at sigtede kan forhale straffesager. Eksempelvis ved at skifte forsvarer undervejs.

Men den manøvre går ikke per 1. juli. Fremover må en sigtet kun vælge en forsvarer, som har tid i kalenderen. Det gælder også, hvis den sigtede skifter forsvarer undervejs.

Sigtede, som ikke møder op i retten, skal desuden betale regningen, hvis retsmødet må udskydes.

- Det skal være slut med at trække retssager i langdrag ved at vælge en forsvarer uden tid i sin kalender, ved at blive væk fra retsmøder eller ved at skifte forsvarer i 11. time, siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i en pressemeddelelse.

- Derfor strammer vi nu reglerne, så straffesagerne kan afgøres tidligere, og ofrene dermed hurtigere kan komme videre med deres liv, siger han.

Regeringen sikrede sig et flertal sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Pape præsenterede i januar otte initiativer, som skal komme lange sagsbehandlingstider i straffesager til livs. Lovforslaget, som er vedtaget torsdag, gennemfører otte af de initiativer.

Allerede dengang var der kritik af initiativerne fra Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Det er langt fra sikkert, at forslaget vil betyde det store for sagsbehandlingstiden. Og samtidig vil det krænke retssikkerheden, lød kritikken på.

- Det er rimeligt nok, at forsvareren skal have tid i kalenderen, men de meget faste kriterier for, hvornår man anerkender, at der er tid i kalenderen, er alt for snævre, sagde formand Kristian Mølgaard.

- Det udgør for mig at se en reel krænkelse af det frie forsvarervalg.

- Det har først og fremmest den konsekvens, at man risikerer, at der bliver gennemført sager med en forsvarer, som den tiltalte ikke selv ønsker, sagde formanden.