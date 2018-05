Justitsministeren langer ud efter christianitter: »De taler med to tunger«

Københavns Politi vil fremover gå uniformerede patruljer på Christianias Pusher Street hver dag. Det meddelte politidirektør Anne Tønnes fredag eftermiddag. Og det er sød musik i ørerne på landets justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

»Jeg er glad for, at Københavns Politi udnytter det momentum, der er lige nu,« siger han med henvisning til, at christianitterne tirsdag lukkede hashhandlen på Pusher Street - men dog åbnede for den igen fredag eftermiddag.

»Hvis nogen skulle have det indtryk, at Pusher Street er noget med røgelsespinde og musik, så tager de fejl. Det er hårde kriminelle og bander, som styrer det sted. Og det her er et klar signal om, at politiet tager kampen op,« siger Søren Pape Poulsen.

Politiet har før skiftet strategi i forhold til Pusher Street. Har du tillid til, at denne strategi fremover vil sikre, at der ikke er organiseret hashhandel i Pusher Street?

»Ja, det har jeg. Jeg har tillid til, at Københavns Politi er insiterende på det her, og at de virkelig vil det. Vi så i forbindelse med bandekonflikten, at når vi sætter rigtig hårdt ind, så virker det. Nu sætter vi så ekstra ind her.«

Pusher Street er åben igen

Pusher Street åbnede igen her til eftermiddag, og politiet konstaterede, at der blev solgt hash igen. Hvad betyder det for dig, at christianitterne tog den beslutning at åbne gaden igen?

»De taler med to tunger. På den ene side vil de have bandekriminaliteten ud, men samtidig vil de have lov at have et hashmarked. Det hænger ikke sammen. Hvis de virkelig mente det, hvis de virkelig ville have de typer ud, så lukkede de for det hele. Vi skal huske på, at det er folk, som kan finde på at trække pistoler.«

Politiets nye strategi skal permanent lukke hashhandel på Pusher Street Det skal nu være helt slut med organiseret hashhandel i Københavns »supermarked for hash«. Justitsministeren savner opbakning fra christianitterne.

»Jeg går ud fra, at når christianitterne vil have, at Christiania skal være noget særligt, så er det vel ikke for undertrykkelse fra organiserede kriminelle? De nødt til at have den holdning, at alle der sælger, de ryger ud.«

Tror du på, at hashmarkedet i Pusher Street kan fjernes permanent uden uforbeholden opbakning fra christianitterne til politiet og politiets metoder?

»Det er mit håb. Og min tro. Med daglig patruljering og tilstedeværelse må det blive ualmindeligt svært at opretholde et hashmarked,« siger Søren Pape Poulsen.«