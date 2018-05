Havde forvildet sig ned på togskinnerne: 21-årig kvinde reddede en mands liv

En 21-årig kvinde er blevet indstillet til en dusør for - efter politiets opfattelse - ved en resolut handling at have reddet et menneskeliv i Næstved søndag aften.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport. Hændelsen fandt sted på Ringsted Station kl. 21.14, hvor en mand af uvisse årsager havde indfundet sig på togskinnerne.

»Kvinden bemærkede, at der kun var kort tid til, at et tog ville komme igennem på strækningen, og hun fik manden væk fra skinnerne, hvorefter et tog passerede forbi lige efter. Et vidne så episoden og kan således bekræfte det skete,« skriver politikredsen i sin døgnrapport.

Det er endnu ikke lykkedes politiet at få fat i manden, og man kender således ikke hans identitet.

Til TV Øst oplyser vagtchef Carsten Andersen imidlertid, at han ifølge sin redningsmand ikke virkede selvmordstruet.

»Om han var dement eller påvirket af alkohol, det ved vi ikke,« siger Carsten Andersen til mediet.

Ifølge vagtchefen fandt redningsindsatsen sted blot et eller to minutter, før toget ankom til perronen. Kvinden havde således kun et splitsekund til at overveje sin handling, understreger politiet, der kalder indsatsen for »fantastisk flot«.