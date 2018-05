Peter Madsen anker kun længden på sin straf

Ubådskaptajnen Peter Madsens ankesag kommer kun til at handle om udmålingen af hans straf og ikke spørgsmålet om skyld.

Det skriver Statsadvokaten i København på Twitter.

Ubådssagen Peter Madsen var tiltalt for seks forhold: Manddrab, usømmelig omgang med lig, andet seksuelt forhold end samleje af særlig farlig karakter samt tre forhold om sikkerhed til søs.

Den privatbyggede ubåd UC3 Nautilus sank 11. august 2017 i Køge Bugt. Ubådens kaptajn, Peter Madsen, lod efter alt at dømme fartøjet gå til bunds, efter den 30-årige journalist Kim Wall, havde mistet livet.

Hun var taget med på turen den 10. august for at skrive en artikel om Peter Madsen. Alle dele af hendes lig, der var blevet parteret, blev senere fundet af politiet i og omkring Køge Bugt.

Den 25. april blev ubådskaptajnen idømt livsvarig fængsel for at have slået Kim Wall ihjel. Dommen indebar, at ubåden konfiskeres.

Peter Madsen anker livstidsdom

Den 47-årige ubådsbygger har gennem hele sagen nægtet sig skyldig i drabet, men hans forklaringer blev forkastet i byretten, hvor han blev kendt skyldig i drab og usømmelig omgang med lig.

Anklager Jakob Buch-Jepsen krævede fængsel på livstid for overlagt mord og andet kønsligt forhold end samleje. I tilfælde af, at dommeren og domsmændene valgte en tidsbestemt straf, krævede anklageren forvaring.

I løbet af retssagen kom det frem, at der var fundet flere voldsvideoer på en computer og flere harddiske tilhørende Peter Madsen. Flere af videoerne var af seksuel karakter, og derfor har anklageren argumenteret for, at der lå et seksuelt motiv bag drabet.

Peter Madsen hævder derimod, at Kim Wall omkom ved en tragisk ulykke. Hans forsvarer, Betina Hald Engmark, advokerede i byretten for frifindelse og krævede en maksimal dom på seks måneders fængsel for usømmelig omgang med lig, i det Peter Madsen har erkendt at have parteret liget.

Man har ikke kunne påvise en dødsårsag, og derfor mente forsvareren ikke, at der findes beviser for, at der var tale om drab.

Umiddelbart efter, dommen faldt, sagde Betina Hald Engmark, at dommen ville blive anket. Men indtil nu har indholdet af anken været ukendt.

Ankesagen er endnu ikke berammet ved landsretten. Det vides således ikke, hvornår der vil blive sat punktum i sagen.