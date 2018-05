Undervisningsminister Merete Riisager (LA) indleder et frontalt angreb på gymnasieelevers fravær og pjæk, som hun mener er alt for højt. Silas Sømod fra 3.g, der netop har fået at vide, at han ikke kan komme til eksamen på grund af for højt fravær, kan godt forstå initiativet. Men han opfordrer som andre gymnasieelever til, at der også tages individuelle hensyn.