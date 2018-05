Kvinde blev første anholdte til københavnerderby

Det kan gå vildt for sig, når Brøndby og FCK spiller fodbold mod hinanden. Det både inden og uden for kridtstregerne.

Søndag spiller de to klubber igen mod hinanden, og kort inden kampstart kl. 16 gjorde politiet dagens første anholdelse, da flere betjente måtte anholde en kvindelig FCK-fan.

Det skriver Ekstra Bladet.

Politiet har oprustet til derby efter angreb på FCK-fanbus

Ifølge Ekstra Bladet optrådte kvinden provokerende over for en ung Brøndby-fan, der fulgtes med sine forældre, og søgte derefter en konfrontation med en gruppe af Brøndby-fans, der kom gående ad Østerbrogade, men politiet anholdt hende, inden det kom så vidt.

Politiet har som optakt til kampen haft flere betjente til stede end normalt. Det skyldes, at en gruppe Brøndby-fans fredag d. 27. april angreb en FCK-fanbus ude foran Parken, da fansene var på vej til kamp i Horsens.

»Efter sådan en hændelse bliver vi nødt til at se på, hvilket trusselsbillede mod dagens afvikling af kampen der måtte være både under og efter. Vi skal sikre, at de 90 procent, der godt kan finde ud af at gå ind og se fodbold og nyde sådan en solskinsdag her, kan gøre det i god ro og orden,« udtalte vicepolitiinspektør i Københavns Politi Rasmus Agerskov Schultz om oprustningen til Ritzau.