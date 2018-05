Fartgrænsen overskredet med mere end 150 pct: »Folk er forårskåde«

Københavns Vestegns Politi har fredag og lørdag haft travlt med at holde øje med unge bilister, der havde samlet sig for at vise deres hurtige biler frem.

I alt blev det til 3 kørselsforbud, 11 betingede og 7 ubetingede frakendelser af kørekortet. Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter.

»Det er ofte i disse forårsweekender, hvor vejret er godt, og bilerne har holdt stille hele vinteren, at folk samles til det, vi kalder Striben-kørsel,« fortæller Erik Andersen fra færdselsafdelingen ved Københavns Vestegns Politi.

Blandt andet blev en bil målt til 151 km/t i en zone, hvor fartgrænsen er 60 km/t, mens en anden rundede 128 km/t i en 50 km/t-zone. Overskridelser på henholdsvis 151,7 og 156 pct.

»De unge bliver forårskåde, og vil gerne ud og vise bilerne frem,« siger Erik Andersen.

Striben-kørsel er en gruppe af typisk unge mænd, der mødes på store parkeringspladser eller tomme industriarealer for at sparke dæk, ligesom det nogle gange ender i ulovligt gaderæs, forklarer Erik Andersen.

»Denne weekend snuppede vi ikke nogen i at køre ulovligt gaderæs, for i de tilfælde beslaglægger vi bilerne. Men ofte når de unge køre til eller fra disse arrangementer, skal de lige vise, hvad de kan. De puster sig op som hanekyllinger og træder lidt for hårdt på speederen,« siger han.

Erik Andersen understreger, at det bestemt ikke er ulovligt at samles for at vise bilerne frem og sparke lidt dæk, og han har også roser til nogle af dem, der står bag samlingerne.

»Det er noget, folk typisk kender til via sociale medier, og der er nogle arrangører, som er gode til at sørge for både oprydning efterfølgende og for at loven overholdes, men desværre oplever vi også det modsatte,« siger han.

Selv om samlingerne af og til ender i gaderæs, er det ifølge Erik Andersen ikke politiets største udfordring.

»Vi har størst problemer med folk, der kører til og fra stederne, hvilket også er det, vi har set i denne weekend.«