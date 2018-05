Løbetøj og sko lå på stranden: Politiet frygter drukneulykke

Et komplet sæt løbetøj med tilhørende sko, der formentlig tilhører en kvinde, blev lørdag aften fundet efterladt på en strand mellem Rørvig og Nykøbing Sjælland.

Personen, som fandt tøjet, kunne ikke umiddelbart se nogen personer i vandet og tilkaldte derfor politiet.

Herefter blev der iværksat en større eftersøgning, da man hos Midt- og Vestsjællands Politi frygtede, at der var tale om en drukneulykken.

Efter »mange« timers søgen, hvor man bl.a. havde tre redningsbåde til søs og en helikopter i luften, valgte man natten til søndag at indstille eftersøgningen.

»Vi har opgivet at lede ude på havet, da chancen for at overleve derude efterhånden var lig nul,« fortæller vagtchef Lars Galasz fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Hos politiet er man dog fortsat interesseret i at finde ud af, hvem der har efterladt sine ejendele på stranden ud for Lynghusvej.

»Hvis der er en, der sidder derhjemme, og som har dårlig samvittighed og ikke tør stå frem, så skal man komme ud af busken. Der er ikke nogen, der bliver straffet for det her, men vi vil gerne have sagen lukket,« lyder opfordringen fra Lars Galasz.