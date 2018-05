Vestegnens Politi har afspærret Søborg Hovedgade efter et knivstikkeri lørdag eftermiddag i København.

Det drejer sig om en mand, som er blevet stukket i maven, oplyser politiet.

En hundepatrulje er ved at afsøge gerningsstedet for spor, oplyser en betjent ved gerningsstedet, som ikke ønsker at tilføje yderligere.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvornår de genåbner gaden.