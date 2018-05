I løbet af årets første fire måneder har man hos Syd- og Sønderjyllands Politi modtaget 96 anmeldelser om import af ulovlige våben - særligt knive.

De ulovlige våben er alle blevet opdaget i forbindelse med kontrol af post og pakker i Københavns Lufthavn, men har haft modtageradresser i det sønderjyske.

Den grænseløse våbenhandel på nettet fortsætter

52 af de knap 100 sager drejer sig ifølge politikredsen om såkaldte halsknive - en kniv i en skede, som ved hjælp af et bånd kan hænges rundt om halsen eller skulderen. På den måde kan kniven trækkes frem ved hjælp af blot én hånd.

Syd- og Sønderjyllands Politi påpeger i en pressemeddelelse, at det er ulovligt at anskaffe, være i besiddelse af samt anvende halsknive. Straffen for at erhverve sig en sådan kniv er 3.000 kr. i bøde.

Alternativ nethandel: Med få klik kan du bestille raketudstyr og håndgranater Kriminelle og terrorister bruger i stigende grad nettet, når der skal købes våben.

Og dét er særligt yngre mænd, som primært køber halsknive, ikke klar over.

»Ofte er der tale om, at de unge kender kniven fra computerspillet Counter-Strike. De vil så gerne have kniven i virkeligheden uden at drømme om at tage den med i det offentlige rum. Og de er slet ikke klar over, at man kan blive straffet for blot at have anskaffet våbnet,« lyder det fra politikommisær Torben Kloster fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politikommisæren opfordrer i stedet de unge til at nøjes med at se på våbenet via computerskærmen.