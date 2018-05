Politiet advarer mod farlige piller: Kan være i omløb i Haderslev

Syd- og Sønderjyllands Politi har fredag udsendt en advarsel mod farlige piller, som ifølge politiets oplysninger i øjeblikket er i omløb i Haderslev.

Kredsen har fået indleveret nogle små, hvide piler med delekærv - en rille på tabletten, som gør at den kan deles i to - med teksten "Roche" påtrykt. Det er disse piller, der nu advares imod.

Politikredsen mener, at der er tale om såkaldte fentanyl-piller.

»Pillerne skulle være meget stærke og særdeles farlige at indtage - også for misbrugere, der er vant til at tage lignende stoffer,« lyder advarslen fra Syd- og Sønderjyllands Politi, som er i gang med at undersøge sagen.

Politiet oplyser ikke, om der er tilfælde af borgere, der er blevet dårlige efter indtagelse af pillerne, og har i skrivende stund ikke flere kommentarer til efterforskningen.

Fentanyl har tidligere fået skylden for flere dødsfald i USA og Sverige.