Bilist sigtes for uagtsomt manddrab efter dødsulykke

Flere børn af dømte landsforrædere står frem i en ny bog efter at have levet i skam i mere end 70 år.

Pårørende til syge slider sig selv op, når de vælger at passe en dement ægtefælle.

Leif Christensen troede, at han kunne klare det:

Lufthavnsdirektører afviser forlydender om ekstraudgifter på 50 mio. euro, men erkender, at man har ansøgt om en budgetforhøjelse for en sikkerheds skyld.

Allerede før skandalelufthavn er færdig, er den for lille:

En 75-årige kvinde oplever, at hendes tre voksne børn fravælger hende ved enhver given lejlighed. Nu har hun fået nok.

Det sker efter et rekordtab på næsten 60 mio. kr. Finans

Det begyndte med tumult og trusler og endte i en enorm politiaktion, da en stor gruppe asylansøgere omringede to politibiler.

Populære strande i Filippinerne og Thailand lukket midlertidigt. Skrøbeligt miljø kollapsede under eksplosiv vækst i antallet af turister.

To tilfældige cyklister blev såret, da et bandemedlem fra LTF sidste år skød vildt omkring sig på Nørrebro.

Politiet mener, at motorcyklisten blev påkørt bagfra af den personbil, som overhalede autotransporteren. Motorcyklisten mistede som følge af påkørslen herredømmet over maskinen og ramte ind i autoværnet.

En bilist har fortalt politiet, at hun blev overhalet af en personbil, som derefter også overhalede autotransporteren. Sekunder efter skete ulykken.

Fredag morgen mener politiet at have fundet den pågældende chauffør.

Politiet på Fyn efterlyste efter ulykken en chauffør af en lastbil, der fragter biler, da han overværede ulykken og kan være et vigtigt vidne.

- Da han melder sig selv, har han en promille på noget over det tilladte, siger Kenneth Taanquist.

Bilisten sigtes for spirituskørsel, da en alkoholtest har vist, at han var påvirket.

Vagtchef Kenneth Taanquist fortæller fredag morgen, at bilisten endnu ikke er afhørt. I løbet af fredagen skal det afklares, om han skal stilles for en dommer med krav om varetægtsfængsling.

- Personbilen holdt ude på motorvejen, men chaufføren var der ikke. Om han har været i chok eller forsøgt at stikke af fra stedet, ved vi ikke. Men han har siden selv henvendt sig til os, oplyste vagtchef Torben Jakobsen tidligere.

Bilisten sigtes desuden for at flygte fra stedet, da han forlod motorvejen efter ulykken. Senere henvendte han sig dog selv til politiet.

En 42-årig bilist sigtes for uagtsomt manddrab og spirituskørsel efter en dødsulykke sent torsdag aften, hvor en 41-årig motorcyklist mistede livet på motorvejen nær Odense.

En bilist forsvandt efter en ulykke torsdag, men meldte sig herefter selv. Test viste, at han var påvirket.

Årets kapsejlads er for længst skudt i gang, og JP Aarhus var med til den tidlige fest i Universitetsparken.

Myndighederne advarer om, at mere uvejr er på vej med voldsomme vindstød, der kan vælte huse og træer.

Nu kan forskere manipulere bakterier til at lave skinnende metalfarver.

Stærke turboheste, sportsundervogn på brede 17-tommer poter med ekstra lavt tyngdepunkt og et kompakt karrosseri, der strutter af vitaminer. Sådan er den nye VW Up GTI.

Der skal plantes, vandes og luges i foråret. Det er nu grundstenene lægges til resten af sæsonen i haven, så sørg for at komme godt fra start.

Couscous, harissa, syltet citron og myntete er faste indslag i det marokanske køkken, der samtidig lægger stor vægt på at præsentere maden så smukt som muligt.

